Primeras palabras de Kiki Morente tras conocerse su romance con Sara Carbonero

Kiki, que anoche daba su último concierto, ha sido el primero en romper ese silencio que tanto revuelo estaba causando. Tras terminar una exitosa actuación, el cantante no dudó en atender amablemente a la prensa que estaba esperándole a las afueras del recinto. Dando las gracias a todos por estar allí, el hijo del difunto Enrique Morente y Aurora Carbonell bajaba la ventanilla de su vehículo particular, desde el que se ha pronunciado sobre su relación con la periodista y presentadora.

La pregunta era inevitable. Y el hermano de las también artistas Soleá y Estrella ha contestado. No del modo en el que nos hubiera gustado, aunque de sus palabras se pueden hacer varias lecturas. "No puedo deciros nada", dice el joven, 8 años menor que la ex de Iker Casillas. Una frase con la que ni confirma ni desmiente su romance, aunque puede que aún sea pronto para hacerlo.