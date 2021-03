La que sí lo ha hecho es Lucía Rivera. La modelo, que ha intentado evitar a la prensa tras una cena con amigos en la capital, se ha parado ante las cámaras y ha confesado que “ojalá” el piloto haya rehecho su vida. “Estaría genial. Es una chica muy guapa y yo me alegro” , respondía riéndose ante las bromas de las amigas que la acompañaban, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura de esta noticia. Lo que sí ha dejado en el aire es si ella sigue manteniendo algún contacto con Marc. “Eso no lo voy a decir, yo no hablo de mi vida privada” , contestaba tajante.

Así habló Lucía Rivera de su ruptura con Marc Márquez

Poco después de que se filtrase su ruptura, la modelo recibía mensajes en redes sociales de sus seguidores que querían saber más sobre aquel final de la historia. Discreta con su vida privada, la hija de Blanca Romero aseguraba que no quería “montar un drama” y que no todos los días estaban siendo sonrientes. “Estoy intentando no pensar en ello para estar bien y ser positiva, pero hay comentarios que me duele que me digan”, confesó entonces.