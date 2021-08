Mario Casas podría estar enamorado de nuevo. Este miércoles Semana daba la sorpresa al publicar en sus páginas unas imágenes de la miss Desiré Cordero visitando la residencia del actor. Desde entonces no se habla de otra cosa y muchos de sus seguidores se preguntan si es verdad que son la “nueva pareja del verano”, tal y como apuntaba la publicación, ya que por ambos no han confirmado ni desmentido la noticia. Tanto el intérprete como la modelo se siguen en las redes sociales, pero no suelen intercambiarse likes ni comentarios, quizá con la intención de que su historia pasara desapercibida.