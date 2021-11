Martiño Rivas presenta públicamente a su novia, la modelo Lily Fofana, tras romper con la madre de su hija

En el universo vip hay mil y una formas de confirmar una relación . Antaño se echaba mano de las exclusivas. Con Instagram, un post con emojis y dos manos entrelazadas parecía la forma ideal para gritar a los cuatro vientos un 'estamos juntos'. Sin embargo, en esta nueva normalidad en la que no hay famoso que falte a un sarao, el nuevo lugar para oficializar amores es un photocall. Basta con echar la vista atrás un par de días para poner como ejemplo el de Sara Carbonero y Kiki Morente o el de Juanma Castaño y Helena Condis. Y anoche, en los Premios GQ 2021 donde se nombraron a los 'Hombres del año' de la revista, le tocó el turno a Martiño Rivas .

En ella, junto al críptico mensaje ("Estaba tirado en la A-6, con un letrero que decía 'Esperanza' y ella paró el coche en la cuneta. Y me dio las luces") que muchos entendieron como una declaración de amor, le pusimos por fin cara a Lily Fofana, su nueva ilusión , a la que este jueves ha querido reivindicar posando con ella sobre la alfombra roja.

La norma no escrita que dicta que para un evento de noche es infalible apostar por el 'total black' se la tomaron al pie de la letra. No hay color en los looks escogidos por la recién estrenada pareja para este evento, donde vimos cómo él modernizó el clásico esmoquin sustituyendo la camisa blanca por una blusa plisada de raso y cómo ella tiró de botas extralargas y de vestido ceñido con encaje para darle textura a su atuendo.