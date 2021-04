El 16 de octubre de 2018 fue el día en que la intimidad de Miguel Bosé saltó por los aires. Un comunicado de Nacho Palau , nombre desconocido hasta la fecha, confirmó que llevaba 26 años manteniendo una relación estable que había llegado a su fin. Y no de la mejor manera. A partir de entonces se abrió una guerra judicial (y personal) entre el cantante y su expareja por los intereses de los cuatro menores que habían nacido durante su "convivencia ininterrumpida" de más de dos décadas. La postura del artista, como siempre, fue la de guardar silencio. Lo que desconocíamos era que este silencio pasaría a ser literal ("mi voz va y viene por algo emocional, la empecé a perder cuando todo se derrumbó") y que duraría hasta hoy, que ha dado su versión en una entrevista con Jordi Évole .

"¿Yo cuándo he hablado de mi? ¿Cuándo he hablado de mis amigos? ¿Cuándo la gente ha sabido por mí de una simple amistad? ¿Cuándo he vendido algo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis parejas?", ha preguntado en voz alta para justificar ese mutis mediático en el que se sumió mientras España debatía sobre su compleja situación familiar. Según él, lo que tenía con Palau era "una especie acuerdo de convivencia de dos personas que tuvieron una relación y deciden seguir adelante para que los hijos de ambas partes puedan continuar creciendo juntos".