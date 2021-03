Han sido varias las ocasiones en las que Juan del Val y Nuria Roca han contando cómo comenzó su relación . Ella ya era una presentadora de éxito cuando él, que trabajaba en una revista, no pudo evitar organizar una entrevista para conocerla. "La vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida ”, ha contado en varias ocasiones. Ese mismo día la conversación “se alargó” y, sin saberlo, comenzó una historia de amor que se ha alargado hasta la actualidad.

El cumpleaños de Nuria Roca, que celebra 49 años, ha sido el motivo por el que Juan del Val no ha dudado en recordarle la gran suerte que tiene de haberse cruzado en su camino. “Después de veintidós años me sigo preguntando por qué tuve tanta suerte de que te fijases en mi. Felicidades, Nuria Roca, y que cumplas muchos más”, le ha dedicado a través de sus redes sociales. “Te amo”, contestaba la presentadora a la foto de archivo que ha rescatado. Ella también ha tirado de recuerdos para anunciar públicamente que está muy “ilusionada” de recibir tantas felicitaciones: "Celebré mis 40 paseando por Nueva York, lo que más me gusta hacer y lo que más echo de menos. Ojalá allí los 50".