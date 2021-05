Rafa Méndez: "Mi última pareja fue una persona muy mentirosa, me hizo muchísimo daño"

Asegura que le ha sabido perdonar y que con el tiempo le desea lo mejor, pero también ha confesado que esta ruptura le "mató" y que le pasó una factura emocional que tardó más de un año en superar . "Venía de estar diez años solo, que me encanta estar solo. Yo quería ayudarle, pero me di cuenta de que era una persona deshonesta", ha explicado al medio antes mencionado.

Rafa Méndez cree en el karma con las relaciones amorosas

"Yo me porté muy mal con dos personas que eran muy importantes. Hoy somos grandes amigos porque, con el tiempo, pude decirles que fui un mentiroso", ha declarado. Su gran problema, tal y como ha detectado con el paso de los años, es que es alguien a quien "le gustaba mucho gustar a los demás": "Hasta que se enamoran de ti, entonces te das cuenta de que la has cagado, has enamorado y tú no estás enamorado. Y salir de ahí cuesta".