Estrella Morente, tras la primera aparición pública de Sara Carbonero y Kiki: "Viva el amor"

Ha pasado algo más de un mes desde que la revista Semana hizo pública la relación entre Sara Carbonero y Kiki Morente . La periodista y el artista se conocieron a través de Vicky Marcos, una íntima amiga y la mujer del percusionista del grupo. Unas semanas después del revuelo mediático que supuso la noticia, el hermano de Estrella Morente daba sus primeras declaraciones y confirmaba que se están “dejando llevar” . Y desde entonces, los paparazzis no han cesado en su intento de conseguir la primera foto de ellos juntos.

Desde hace semanas se rumoreaba con la idea de que Sara Carbonero estuviese presente en el concierto que este jueves el artista daba en Sanlúcar de Barrameda , junto a otros artistas como su hermana o Lin Cortés. Una cita perfecta para formalizar de cara al público su historia. Y así ha sido. La periodista, acompañada por un grupo de amigas, quiso disfrutar del concierto de Kiki Morente, pero decidió jugar al despiste con la prensa y no permitir que se les viese juntos.

Según han publicado algunos medios como Europa Press, la ex de Iker Casillas disfrutó en primera fila del concierto, pero la organización del evento “invitó a la prensa a abandonar el recinto” antes de que Kiki Morente saliese al escenario . Una vez terminado el evento, ambos salieron por la puerta de atrás con minutos de diferencia y rodeados de un gran número de miembros de seguridad.

Además, la periodista, que suele compartir algunos de los planes a través de las redes sociales, no ha querido hacer mención pública a su presencia en el concierto. Tampoco lo ha hecho Kiki, que suele utilizar su perfil de Instagram para informar de sus compromisos profesionales y anunciar sus nuevos proyectos. Pero a pesar de su discreción, la ex de Iker Casillas no ha podido evitar que alguna foto suya se colase en las redes sociales. El fotógrafo (@mmolina13) publicaba una foto en el evento junto a ella. Para la ocasión, Sara Carbonero apostó por una falda larga de color verde y una camisa blanca.