Shakira y Piqué siempre han dicho que no son "una pareja tradicional" . La cantante y el futbolista, que comenzaron su relación en el Mundial de África de 2010, no tienen "un acuerdo escrito" en el que se repartan las tareas, pero consideran que los dos son "padres muy involucrados" y que no conocen otra manera de mantener su relación que no sea apoyándose mutuamente y también contando con la ayuda de sus familias.

Aunque siempre se han mantenido unidos y han demostrado públicamente lo buena que es su relación, la artista ha contado que hay un motivo por el que "realmente pelean" . Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a Holly H., presentadora del podcast 'Planet Weirdo', donde ha explicado que existen unas diferencias culturales entre ellos que no llevan del todo bien. "Mi pobre marido, mi novio, mi papá, como quieras llamarlo, tiene que esperarme mucho tiempo. Está cansado de esperar porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, que la española", decía Shakira entre risas.

"Las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto. Para mí no hay días 'entre semana' o 'fines de semana'. Siempre he estado trabajando no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo", ha explicado en el medio citado anteriormente.