Dentro y fuera del escenario. La española y el cubano derrochan química allá donde van. Actualmente se encuentran haciendo promoción de su último hit 'Rakata Remix', donde trabajan con otros grandes artistas como Mala Rodríguez, Omar Montes o C de Cama; así como inmersos en la promoción de 'Patria y Vida', tema compuesto por Luengo en el que su marido denuncia junto a otros artistas cubanos la delicada situación que atraviesa su país.

Pero entre concierto y concierto la pareja no duda en trabajar su relación de pareja y en dedicarse preciosas palabras el uno al otro. En este sentido, Yotuel ha querido sorprender a su mujer en las redes sociales publicando una fotografía de su última actuación. En ella puede verse lo compenetrados que están y cómo la chispa permanece viva en sus miradas. Pero más allá de la imagen en sí, destaca la propuesta que el actor y bailarín ha hecho a su compañera de vida: " ¿Te quieres casar conmigo de nuevo? ".

Una pregunta ante la que la cantante de 'Como tú no hay dos' no ha tardado en responder de forma afirmativa. "Cada día", escribe junto a una rosa en los comentarios de la publicación, que ya acumula decenas de miles de 'me gusta' y reacciones de rostros conocidos y anónimos.