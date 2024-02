Nueve años se cumplen este 2024 desde que Elsa y Chris decidiesen poner rumbo a nuestras antípodas y alejarse del desorbitado foco mediático que recaía en Hollywood sobre una de las parejas más conocidas más importantes del audiovisual. Como Elsa ha confirmado, ambos están encantados con la decisión y no se plantean cambiar de planes y renunciar a su tranquila vida en Oceanía. Tampoco contemplan volver a España. Como muestran en Instagram, no es extraño que reciban visitas de amigos y familia.

Si hace semanas veíamos que, por Navidad, la actriz y el actor habían conseguido reunir a sus respectivas familias en una foto para el recuerdo, recientemente han vuelto a ejercer de anfitriones. En este caso, de un amigo de Pataky: Miguel Ángel Muñoz, con quien coincidió en la serie 'Al salir de clase' y a quien une una estrecha amistad desde hace años . Durante su paso por 'Planeta Calleja', el actor reconoció incluso haber estado enamorado de ella en su juventud : "Un día me presenté con un ramo de flores y ella sonrió y me dio un beso en la frente. Ahora somos buenos amigos", comentaba en su paso por el programa.

La tarea de extraer al animal de su pelo no fue sencilla, según lo que se deduce del intercambio de comentarios entre Elsa y Miguel Ángel. "¿Y lo que costó sacarla de tu cabeza, qué?", ha respondido ella en la publicación de Instagram de él. "No lo he subido porque están todos los niños, ¡pero es lo más divertidamente complicado que he vivido jamás!", ha admitido el artista.