No es la primera vez que los fans del mítico locutor ven alguna fotografía de Tony desde el hospital. Fue así como anunció, hace exactamente cinco años, el nacimiento de Nil , su segundo hijo, fruto de su relación con Nelly Martínez . En esta ocasión, el motivo es bien distinto: el catalán tendrá que operarse próximamente , como él mismo ha contado en el texto con el que acompaña su publicación más reciente: " Camino al quirófano ", ha escrito junto a la mencionada imagen en sus historias de Instagram. "Al lío, ¡Ahí vamos!", ha escrito en el correspondiente post.

Pronto han llegado los mensajes de ánimo y fuerza de sus seguidores , así como de un buen número de caras conocidas, que han querido mandar buenos deseos al DJ. Entre ellos, Paula Echevarría, Barei, Antonio José o Alfred García. "Tony, querido, no sé qué te pasa, pero sea lo que sea deseo de corazón que vaya genial ", le escribía, por ejemplo, la actriz asturiana.

El presentador de radio y televisión no ha querido confirmar de qué tipo de operación se trata , aunque sí conocemos un par de datos con respecto a la misma. Por una parte, Tony menciona en ambas publicaciones (en su muro y en su story) al médico que presumiblemente se encargará de la intervención quirúrgica. Se trata del doctor Gonzalo Guerra, que, según sus propias redes sociales, es cirujano general y digestivo y jefe de unidad en el Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.

Pero, además, sabemos que no se trata de una intervención de urgencia, sino que es una operación que estaba prevista, y que le alejará un tiempo de su desempeño profesional. Así lo confirmó él mismo el pasado jueves, cuando en X (antes Twitter), anunció su paso por el quirófano. "Pues después de una locura de días con muchísimo trabajo os anuncio que voy a estar de baja unas semanas. Una intervención quirúrgica el lunes me dejará off por un tiempo. Pero volveré más fuerte", escribía entonces Aguilar.