"Un centro comercial pone mi foto sin mi permiso en sus redes, pero antes la retocan y me amputan los pezones, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido con el cuerpo y fisionomía de una mujer. ALUCINANTE", compartía esta desagradable vivencia con sus seguidores, colgando ambas fotografías como prueba de lo que estaba exponiendo. La revista Semana se ha puesto en contacto con ella para saber si ha decidido tomar acciones legales, aclarando que "lo ha puesto en manos de su agencia", ya que no va a consentir que vulneren su derecho a la intimidad. "Me empezó a escribir la gente para avisarme. Han debido borrar la foto esta mañana", explicaba a dicha cabecera cómo se había enterado.