María Pedraza y Álex González siguen jugando al despiste. Los actores no confirman ni desmienten que mantengan una relación , pero sus respectivas cuentas de Instagram parecen manifestar que hay algo más que una simple amistad o, al menos, que comparten una conexión muy especial ya que son constantes sus planes, quedadas, guiños y gestos de complicidad. Los protagonistas de ‘Toy Boy’ han formado un gran tándem, hasta el punto de compartir su tiempo libre entre rodaje y rodaje.

Los rumores sobre su romance se iniciaron a comienzos de mayo, la actriz publicaba una grabación en la que aparecía riéndose y dedicando una mirada cómplice a cámara. El encargado de grabar esa escena no era otro que Álex. Él mismo colgó el mismo vídeo pero con los papeles cambiados, el madrileño reposaba en el mismo sofá y dirigía la misma mirada a su compañera y, a partir de ese momento, muchos empezaron a analizar con lupa cada uno de sus pasos para destapar si tienen en común algo más que un amor incondicional por el séptimo arte .

El siguiente indicio hizo que muchos que no eran capaces de ver este ‘shippeo’ cambiaran de opinión. Ambos volvían a subir en esta plataforma unas instantáneas en blanco y negro en las que posaban con un mismo fondo, una ventana que daba al mar. Por si fuera poco, tiempo después, posaban con la misma camisa azul disfrutando de un día de piscina. La prenda sería del actor de ‘El Príncipe’, ya que la había lucido con anterioridad, y María la había cogido prestada para tomarse esta comentada foto. Un guiño que muchos tradujeron como una pista de su cercanía y confianza.

Los hemos visto disfrutando de tardes de playa, cenas, copas, chapuzones e incluso la revista ¡Hola! les pillaba besándose subidos encima de una moto de agua. Esto no les ha hecho de moverse de su férrea posición de no hacer declaraciones al respecto. Lo más cercano a ello son los comentarios que se intercambian en sus publicaciones. Es inusual no toparse con un emoticono o unas palabras entre los miles de comentarios que reciben.