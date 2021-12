Instagram se convierte en estas fechas en una sucesión de instantáneas navideñas familiares . Algunas son especialmente llamativas por el hecho de reunir a todos los miembros de un mismo clan vip: es el caso de Isabel Preysler y su prole, reunidos en Miami, o el de las Kardashian, multiplicando 'likes' en cada foto juntas. También el de los Beckham : una de las sagas vips británicas por excelencia no ha querido faltar a la tradición y ha regalado a sus seguidores un posado navideño: David, Victoria y sus cuatro hijos han querido inmortalizar sus fiestas con una aplaudidísima imagen . Y sus seguidores han encontrado un inesperado detalle que ha levantado mucha polvareda .

A los Beckham les encanta reunirse y pasar tiempo juntos . Los miembros de la saga británica son grandes amantes de la Navidad y así lo han demostrado en sus redes sociales durante estos días. La diseñadora y el exfutbolista han disfrutado de la presencia de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Seven . En sus publicaciones y stories de Instagram les hemos visto cenando juntos y preparando planes típicos de esta época. Y una de sus últimas fotografías, que ambos progenitores y Romeo han compartido en su perfil, esconde un sorprendente gesto que se ha hecho viral.

El gesto ha sido interpretado unánimamente como un intento de no parecer más bajo que su hijo Romeo, el más alto del clan, situado a su lado. Y las bromas y los vaciles al deportista no han tardado en aparecer entre las respuestas a la publicación. "Me encanta la foto, y ver a David de puntillas", ha comentado un seguidor. "Y aún así tu hijo te sigue ganando", ha añadido otro. Como ocurrió recientemente con Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, cuando el chef posó de puntillas para ganar algo de altura en una imagen con su pareja, ha habido voces que han ido más allá: "Complejos de hombre bajos", se ha podido leer en los comentarios.