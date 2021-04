Con los ánimos a flor de piel por la actual situación política en la capital, siendo uno de los temas más comentados y polémicos en las redes sociales en la actualidad, David Bustamante no se ha librado de las críticas tras subir a sus redes una comparación que ha generado ciertos malentendidos . El artista compartía con sus seguidores un símil que había encontrado entre la portada de su nuevo disco y una fotografía tomada a Rafa Nadal en su último partido, asegurando en su título que el tenista “sabe que colores están de moda”. Una frase que hacía referencia a los tonos morados de ambas imágenes y que habría lanzado sin ningún doble sentido político. Sin embargo, hubo quienes no lo entendieron así y se lo hicieron saber de inmediato al de San Vicente de la Barquera.

“Ya sabemos de lado de quien estáis” , era uno de los comentarios que se mostraban cabreados con el músico al encontrar una clara referencia política en su publicación. “Otro chiste, por favor”, replicaba a este usuario Bustamante, que no tardaba en estallar en otro comentario general. “A ver, era una broma, porque al verle me acorde que en mi portada lleva los mismos colores”, explicaba cuál era la gracia del asunto y su inocente intencionalidad. “Qué cojones hacéis mezclando la política aquí, de verdad, qué decepción” , mostraba su tristeza ante todas las críticas que habría que tenido que leer acerca de su ideología sin venir al caso.

“La gente le gusta dar por saco. Intenta hacer caso omiso amigo. Te mando un abrazo”, recomendaba Kiko Rivera a David. “Después queremos que el muchacho suba más contenido y cada vez que pone algo le buscan los tres pies al gato. No me extraña que le dé pereza subir cosas por aquí”, se quejaba una admiradora de esta inhóspita situación. “Se entiende perfectamente lo que quieres decir y quien le busca otra cosa es que no te conoce. Así que sigue así y no dejes que te cambien el sentido del humor”, era uno de los cientos de mensajes de apoyo de sus fans.