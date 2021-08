Fran Rivera contesta a las amenazas de muerte tras llevar a su hijo a los toros: "Gentuza"

Ante estas desagradables palabras, Fran Rivera no ha podido evitar contestar. "Esta es la moralidad, la humanidad, el respeto de gente con el alma negra. Desear mi muerte y que mi hijo lo vea… ¡¡Te has lucido!!! Eso es lo que eres... ¿estos son los que aman los animales ¿Estos son los que respetan? ¿Libertad?", escribe el madrileño mientras critica a los que no "piensan igual" que él y les califica de "gentuza": "Estos son los que no soportan que se piense diferente. Gracias a Dios no somos de esa gentuza que desea la muerte a nadie".