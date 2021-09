Pasaban unos minutos de las 15:00 de este domingo cuando el volcán de La Palma entraba en erupción en Cumbre Vieja. Un acontecimiento que ha alterado la vida de los residentes en la zona sur de la denominada ‘isla bonita’. La Guardia Civil ya ha evacuado a más de 5.000 personas y la situación es de alerta máxima. Los vecinos de la zona observan como la lava absorbe sus inmuebles y deja a su paso carreteras cortadas, consecuencias que podrían agravarse en las próximas horas. Y es que no solo está en juego los objetos materiales, ya que este fenómeno también expulsa ceniza y un veneno invisible, el dióxido de azufre, cuya inhalación genera efectos adversos en la salud. Sin duda, las imágenes y las noticias que nos está dejando este suceso histórico resultan, cuanto menos, sobrecogedoras.

