La primera reacción de la creadora del catering Samantha de España fue mantenerse en silencio. Sin embargo, la repercusión era cada vez mayor y las críticas iban aumentando, por lo que, a última hora de la noche, la cocinera tomaba la decisión de compartir un vídeo en el que se disculpaba y en el que dejaba claro que su intención nunca fue la de “herir u ofender”. “Me he expresado mal, nada más. Lo siento muchísimo”, entonaba el mea culpa sin justificar su comportamiento. “Hasta que no estalló la polémica, no me enteré de nada. Me enteré porque me lo dijo alguien cuando se armó la mundial ”, recuerda ahora en una sincera entrevista en Semana.

La empresaria confiesa que no suele estar al día de lo que sucede en redes y que tampoco tiene tiempo libre para estar pendiente de lo que piensa de ella la gente, pero que cuando se entera no le da importancia alguna. “Lo llevé bien. No lo dije de manera radical. Hoy en día, la gente de España tiende a opinar negativamente detrás de un ordenador y luego no son capaces de decírtelo a la cara”, mostraba su opinión de lo ocurrido aquellos días. “Por supuesto que puedo cometer un fallo, pero, si lo cometo, dímelo en la cara, no cuando me gire y no te puedo contestar”, zanjaba el asunto la cocinera, que cree que hay ocasiones en las que “peco de ser muy sincera”.