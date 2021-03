Santiago Segura, irreconocible hace 30 años: "Eras guapo, quién lo iba a decir"

No hay nada que guste más que contemplar cómo han cambiado nuestros vips con el paso de los años. La nostalgia invade a las celebrities y sorprenden a sus seguidores descubriendo fotografías inéditas de su pasado. Santiago Segura , muy activo en las redes sociales, ha sido el último en apuntarse a este fenómeno que tanto gusta a su compañero de programa, Juan del Val , cuya transformación física vemos en el vídeo situado bajo este párrafo. El 'amiguete', acostumbrado a subir todo tipo de contenido: recuerdos de sus hijas , proyectos que dirige o colabora, paisajes, comidas, fotos con compañeros de profesión o fragmentos de sus películas favoritas, ha dejado sin palabras a sus fans al recrear una foto suya de 30 años en la que aparece irreconocible , recuperando, para llevarlo a cabo, el mismo vestuario que llevaba puesto este día.

"El otro día puse una foto de Marty McFly y Doc en la actualidad... yo creo que el tiempo les ha caído encima con menos destrozo y agresividad que a mí", utilizaba su peculiar sentido del humor para retroceder tres décadas con este juego de imágenes. “Al menos puedo decir que he logrado ponerme la misma camisa, que tenía guardada, treinta años después... y me cabe”, rescataba del armario esta original prenda tropical estampada con palmeras. “No pesan los años, solo desgastan”, bromeaba con este peculiar ‘antes y después’ que no ha pasado desapercibido entre sus más de 700 mil seguidores.