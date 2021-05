Sara Carbonero lanza una declaración de intenciones tras su ruptura con Iker Casillas: "Ya no estoy rota"

Si algo han demostrado Sara Carbonero e Iker Casillas tras su ruptura es que mantienen una buena relación . A pesar de los rumores que han surgido sobre su matrimonio, el deportista y la periodista siempre han estado ajenos a los comentarios y mostrando públicamente su complicidad. Hace tan solo unos días, Iker publicaba una fotografía de la celebración de su 40 cumpleaños , a la que no faltaron sus dos hijos, Martín y Lucas , y su exmujer. Aunque no quieren dar declaraciones de su vida privada, la presentadora, a través de sus redes sociales, comparte texto que sus seguidores ya han catalogado como una declaración de intenciones.

“Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: ‘sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota’”, ha compartido la ex de Iker Casillas haciendo mención a la autora del texto, @anrreaz. “A buen entendedor, pocas palabras bastan”, “Cuídate mucho”, “Qué bonito”, “Palabras profundas” o “Que nada ni nadie te haga dejar de sonreír” han sido algunos de los mensajes que ha recibido.