Tamara Gorro no está pasando por su mejor momento personal. Hace unos meses anunció que sufría un problema de salud mental y ahora ha tenido que hacer frente a su separación de Ezequiel Garay tras doce años juntos y dos hijos en común. Un día después de cumplir 35 años, la presentadora hacía las maletas y se marchaba fuera de España para "coger aire" y mimarse. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'", explicaba a través de sus redes sociales.