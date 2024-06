'Socialité Club' se ha estrenado por todo lo alto con dos madrinas de lujo: Soraya Arnelas desde el plató y Ana Guerra desde los Premios de la Academia de la Música de España . A cuatro meses de su boda con Víctor Elías, la intérprete de Ni la Hora nos ha dado algunos de los detalles de su futuro enlace. ¿Acudirá finalmente la reina Letizia, tía de su prometido, a su enlace matrimonial? ¿Qué tiene Víctor que no haya tenido otro chico para que se haya decidido a pasar por el altar?

En primicia para 'Socialié Club' la joven de Canarias ha desvelado que " este próximo mes de junio saldrá algo ", un aperivo de lo que será su nuevo proyecto musical, con "una gira distinta con muchas cosas". Ha sido entonces cuando María Verdoy no ha dudado en preguntarle si podría adelantar alguna canción de su nuevo trabajo musical. ¿Habrá aceptado la propuesta de nuestra presentadora?

Otra de las preguntas que no podía faltar en este directo ha sido sobre su boda con Víctor Elías, que tendrá lugar a finales de octubre. ¿Acudirá finalmente la reina Letizia, tía de su prometido? "Entiendo el interés, no tengo ninguna información más. Os voy actualizando, hablo de mi vida con bastante humor pero no se nada", ha dicho sobre la mujer de Felipe VI, que está invitada al día más importate de su vida.