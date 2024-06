En diciembre de 2023, Soraya Arnelas y su marido, Miguel Ángel Herrera, anunciaban que estaban esperando su tercer hijo en común. La pareja compartía su felicidad por convertirse en familia numerosa. Un sueño que se habría visto cumplido a mediados de este año. Desafortunadamente, un mes después de compartir la noticia, la cantante revelaba que había perdido al bebé que estaba esperando. "Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa , pero a veces los planes no están en las manos de uno", decía entonces a través de su redes sociales, donde se abría en canal y se sinceraba sobre el dolor que estaba experimentando.

La cantante, que meses después confesaba que "el bebé venía enfermo y no era compatible con la vida", se refugió en su familia para superar la profunda tristeza en la que le sumió la pérdida. Además se volcó en la música y su trabajo se convirtió en su vía de escape. Y es así como han surgido sus dos últimos temas, 'Alas', una canción dedicada a su bebé, y 'Earthquake', una canción con la que regresa a sus orígenes y a los sonidos electrónicos que la caracterizaban en sus inicios y que ha supuesto un 'viaje emocional'.

Cinco meses después del momento más difícil de su vida, Soraya se ha sincerado con María Verdoy en el gran estreno de 'Socialité Club' y ha revelado que tras lo ocurrido sentía la necesidad de expresarse a través de esas canciones. "He intentado que todo lo que me pasa en mi vida proyectarlo en mis canciones. Me gusta que se conviertan en bandas sonoras de personas y sí o sí tenía que escribir. 'Alas' era mi pequeña dedicatoria a ese bebé que no pudo ser y son miles de personas las que me han escrito que han sentido esa canción como suya. Hay que sacar un poco la moraleja de lo que nos pasa, no culpabilizarnos, pero aprender de lo que nos pasa y sacar más fuerza. Tengo una profesión que me ayudan a transmutar todas esas energías y en ese momento decidí subirme al escenario, apoyarme en mi familia, mis hijas y mi marido y seguir trabajando", ha explicado.

El dibujo con el que su hija expresó sus sentimientos tras la pérdida de su hermano

Para comunicar la triste noticia de la pérdida de su bebé, Soraya Arnelas eligió un dibujo de su hija Manuela. A su corta edad, la pequeña, que tiene una gran sensibilidad, quiso mostrar así el amor hacia su hermano en una pintura con un gran significado que le sirvió para afrontar la complicada situación familiar que estaban viviendo. "El día que nos dieron la noticia, se metió en el estudio y tiene una forma muy bonita de comunicarse a través de la pintura. No he querido preguntarle, pero así entendió que era su hermano, lleno de corazones, con brillos, en un cielo soleado entendiendo que su hermano está en un buen sitio y que está bien", ha dicho Soraya.

Además, ha explicado que no lo tienen expuesto pero que lo tienen en un sitio muy especial. "Lo tengo guardadito para mí y el día de mañana podrá verlo y saber que tuvo un hermanito, que no está en la tierra, pero que está en el cielo", ha contado Soraya. "La admiro, es una niña que ha sabido adaptarse a este mundo tan loco que tenemos nosotros".

Su declaración de amor a su marido

También su marido ha recibido los halagos de Soraya en esta sincera entrevista en 'Socialité Club'. La artista ha compartido sus sentimientos más íntimos y le ha declarado su amor en riguroso directo. "Es el mejor compañero de vida que me podía haber echado. Me encanta salir de fiesta con él, ir a cenar, estar en casa... Me gusta estar con él todo el rato. Es divertido y yo que suelo ser más seriota, me saca esa sonrisilla", le ha dicho a María Verdoy.

Así vivió su actuación con Isabel Pantoja

Por supuesto, las preguntas sobre su dueto con Isabel Pantoja en el concierto de Mérida no han faltado en su paso por el programa. Y Soraya, que ha confesado que no se dio cuenta de que Anabel Pantoja estaba embarazada, solo ha tenido buenas palabras para la tonadillera. "En las distancias cortas tiene ese aura de estrella, tiene un peso. Es supercariñosa y comparte absolutamente todo y está muy pendiente", ha explicado Soraya, que tras la actuación se fue a cenar con la artista, su hermano y todo el equipo. "Agustín es muy atento, me encanta porque cuenta un montón de anécdotas que ha vivido. Es un hombre muy profundo y hemos compartido temas muy bonitos", ha contado Soraya, que se ha quejado de que en España muchas veces no se cuida lo suficiente a los grandes artistas y ha mostrado su apoyo al hermano de la tonadillera. "Hay que cuidar a las grandes figuras y a veces en España no se hace. Me parece normal que proteja a su hermana porque es una de las más grande de este país".

Las confesiones más sorprendentes de Soraya en el 'divinitest'