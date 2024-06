Lola Lolita, en exclusiva para 'Socialité Club' en la inauguración de su festival: "Solo viene la gente que me cae bien"

Lola Moreno, más conocida como Lola Lolita, se ha convertido en una de las influencers más aclamadas de nuestro país. A sus solo 21 años, acumula casi 12 millones de seguidores en TikTok y Forbes le ha nombrado la mejor creadora de contenido. La joven es toda una mente pensante y es por ello que no deja de generar empresas e ideas destinadas al disfrute de sus seguidores y, en esta ocasión, ha hecho un festival que se estrenará mañana, 15 de junio. Sin embargo, este viernes ha hecho una alfombra rosa en donde han acudido algunos rostros conocidos y donde también ha convocado a la prensa. 'Socialité Club' no ha dudado en estar presente en photocall y ha conseguido algunas declaraciones la anfitriona. Entre ellas, ha advertido de una triste ausencia para ella, la de Rosanna Zanetti, que estaba invitada y que finalmente no a podido acudir por "acompañar a David Bisbal a un concierto". ¡Dale al play para conocer sus declaraciones!