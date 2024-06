Pipi Estrada le manda un significativo mensaje a Terelu Campos, tras tiempo sin hablarse: "Te va a sorprender"

Las reacciones al embarazo de Alejandra Rubio no cesan. El último en pronunciarse ha sido Pipi Estrada, quién fuera pareja de Terelu Campo durante un año y medio. Sabido es la mala relación entre la hija de María Teresa Campos y el colaborador televisivo que ha llamado en directo en ‘Socialité Club’ a la que fuera su pareja durante casi dos años y que, el próximo mes de diciembre, se convertirá en abuela.

El que fuera exasesor de ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’ ha destapado que a la que fuera su pareja no le ha sentado del todo bien el embarazo de su hija, ni que esté con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, con la que no tiene relación (unas declaraciones dichas por la propia Terelu). A pesar de las polémicas del pasado, y como muchos rostros conocidos como Tamara Falcó, Anita Matamoros o Marta Pombo, Pipi Estrada no ha dudado en mandarle un mensaje en directo a la hermana de Carmen Borrego.