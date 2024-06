Antonio Montero, sobre la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Él no tuvo un flechazo"

" Trato de decir cosas con sentido común. Todo el mundo las odia . Son personas que dan audiencia desde hace muchos años y ellas funcionan. Tienen que empezar a asumir el papel que tienen. No son coherentes", ha comenzado diciendo sobre las hijas de María Teresa Campos. Además, también ha comentado cómo ha visto esta última entrevista de Alejandra: "Ha sido una entrevista a la defensiva, le ha faltado emoción por la maternidad. Ella es muy joven e impulsiva. Ella tonta no es y va a cuidar al niño ". Además, ha opinado que, al igual que piensa que Alejandra quedó prendada por el hijo de Mar Flores, "para él no fue un flechazo".

Tal y como adelantábamos, la joven ha reaparecido en el plató de ‘Así es la vida’ dispuesta a responder a los comentarios que ha recibido por algunos de sus compañeros de televisión: “Me da vergüenza de ellos. Me parece una barbaridad, que me traten como si fuera g... Gracias a Dios mi hijo no me verá nunca haciendo comentarios así. Han sido crueles, en su conciencia queda”.