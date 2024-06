Exclusiva: El promotor del concierto cancelado de Isabel Pantoja en Valladolid le reclama el dinero

El regreso a los escenarios no está siendo nada fácil para Isabel Pantoja. Tras varios años de luto por el fallecimiento de su madre, Doña Ana Martín, -y posteriormente el de su hermano Bernardo, el padre de Anabel, la tonadillera regresaba por todo lo alto con una gira por España y Latinoamérica que parece no terminar nunca. Sin embargo, a pesar de los momentazo que está dejando la intérprete de Marinero de Luces sobre el escenario, no todo está siendo de color de rosas. Horas antes de subirse al escenario vallisoletano, la artista ha publicado un comunicado en sus redes sociales en donde ha explicado el motivo por el que se suspenderá el concierto.