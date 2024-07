Ana Sierra, psicosexóloga, analiza el tipo de personalidad de Álvaro Muñoz Escassi: "Narcisistas y egoístas"

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez tras tres años de relación ha sido una de las noticias más sonadas y polémicas de la última semana. La modelo andaluza comunicaba a través de sus redes sociales hace solo unos días, sin dar demasiadas explicaciones, el fin de su idílio con el jinete. Sin embargo, tras la entrevista de la expareja de Lara Dibildos en 'De Viernes' , en donde reconocía que durante su intervención que lo suyo con la que fuera Miss España habría sido una "relación abierta" . Fue justo un día después cuando la de Sevilla, fiel a su estilo durante los últimos días, reaparecía en su cuenta personal para advertir que, más pronto que tarde, ella también contaría su verdad: "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje ". En el programa del 8 de julio del 2024, 'Socialité Club' ha contactado con Ana Sierra, terapéuta de parejas y psicosexóloga , que ha dado algunas claves de la ruptura más sonada de la última semana.

“Si tu pareja se entera por ti que hay una relación abierta y no hay un acuerdo… Si no es un acuerdo no es una relación abierta", ha comenzado diciendo Sierra, que ha analizado el tipo de personalidad del jinete: "Tiene unos comportamientos de un tipo de personalidad que veremos si es así, son personas que manipulan, narcisistas, mucho egoísmo… maquiavelismo". ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia!