Al igual que la reina Letizia o Kate Middleton, son muchas las royals las que fomentan un estilo de vida saludable. La última de ellas ha sido Kalina de Bulgaria. La monarca ha concedido una reveladora entrevista a la revista '¡Hola!', en donde se ha pronunciado sobre el motivo por el que se cuida y mantiene hábitos de deporte y una buena nutrición: "En el siglo XXI no debería llamar la atención la forma física de una mujer (...). Si no entreno, no me encuentro bien, y lo hago para estar sana y sentirme bien. Es la única razón. Es salud, bienestar y felicidad". Hoy, 18 de julio del 2024, 'Socialité Club' ha hablado con su entrenador, que ha dado las claves de su transformación física.