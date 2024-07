Isabel Aaiún, cantante de 'Potra Salvaje', en 'Socialité Club': "Las mujeres no somos más ni menos que los hombres"

Además, ha contado en primera persona la intrahistoria de esta canción, que se estrenaba en 2021 y, desde entonces, "no ha dejado de crecer": "Fíjate, que ha llegado hasta la Selección Española. Yo no me lo podía creer. Cuando me llego el vídeo de los jugadores en el autobús pensé que no podía ser. Luego vi que es el audio y el vídeo original. Qué orgullo que la Selección Española se motive con esta canción. Es como aportar ese granito de arena para que salgan al campo".