Álex Bueno, expareja de Fiama, ha reaparecido en el plató de ‘Socialité Club’ cuatro años después de su paso por ‘La isla de las tentaciones’

El joven protagonizó una polémica historia de amor con su expareja en República Dominicana

Julián, de 'La isla de las tentaciones', confirma el pacto entre Fiama y Álex: "Ella lo sabía todo"

Hoy, 26 de julio del 2024, en las vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, ‘Socialité Club’ -el programa del corazón de las tardes de Divinity que se emite de lunes a viernes de 20:00h a 21:00h- ha comenzado su espacio con un invitado muy especial y un rostro muy conocido de Telecinco: Álex Bueno, quién fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ en su primera edición.

El joven acudía al programa de República Dominicana en 2020 junto a su pareja, Fiama, a la que conoció en ‘Mujeres, Hombres y Viceversa’. Fue en el espacio de Emma García en donde surgía el flechazo entre los jóvenes que, incluso, llegaron a hacer planes de boda. Sin embargo, al poco tiempo de su paso por ‘La isla de las tentaciones’, ponían punto final a su idilio, a pesar de haber salido juntos y haber superado esta prueba de amor.

Cuatro años después, la vida de la expareja ha dado un giro radical, pues Fiama encontraba el amor en Marcello Falzerano, un jugador de fútbol italiano con el que se casó al poco tiempo de conocerse en una ceremonia sorpresa celebrada en España en la que no faltaron rostros conocidos. ¿Cómo es la vida de su expareja, Álex Bueno, cuatro años después de su ‘desaparición’ mediática? Además, el extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' ha opinado sobre Carlos Maturana, pareja de Lara Dibildos, con el que coincidió en este programa. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia!

Así ha cambiado la vida de Álex en los últimos cuatro años

Desde hace cuatro años que no vemos Álex Bueno en un plató de televisión. Visiblemente cambiado, el que fuera concursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha explicado el motivo de este giro en su físico. "A base de centrarme en mi y de quitarme a personas tóxicas de mi lado. Sin salud mental uno no hace nada. Yo he sido tóxico cuando no he puesto límites. A mi en la isla se me humillo, se me tachó de muchas cosas y no me valoré”.

El joven ha sacado a la palestra entonces a Fiama, con la que compartió varios meses de su vida, aunque lo suyo terminó tras su paso por República Dominicana. Sin embargo, ha asegurado que ahora es su relación es cordial y que, de hecho, la felicitó por su boda: “Yo le escribí cuando se casó y le dije que me alegraba por ella. Me dio las gracias. Ella no se si llegó a ser infiel después de dejarlo".