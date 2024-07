Es por ello que, como no podía ser de otra manera, la pitonista y astróloga, a regresado al programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana, para contar más y dar su opinión sobre la victoria de Peñate. Con Pedro Aguado en el plató, último ganador de 'Supervivientes', el excocusante se ha quedado atónito con la predicción de Cobo, que tenía claro que la de Canarias, tal y como le desveló en primicia a Tony Spina, ganaría 'All Stars': "Se lo merecía Marta. Ocho había aún cuando lo predije, pero lo vi clarísimo. Cuando Tony me preguntó le dije que su chica, me deben algo, que lo sepan”. Además, Aguado ha querido saber que es lo que siente la pitonisa para predecir el futuro: “Percibo una serie de energías, intuiciones, como una vocecilla… tengo ese sexto sentido desarrollado". ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia!