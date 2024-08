Los problemas de Aitana para vender la casa en la que vivió con Miguel Bernardeau

Hace unas horas nos enterábamos de la ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra. Según publicaba en exclusiva ABC, el artista colombiano habría sido el que habría tomado la decisión de poner fin a su relación pocos días antes de irse juntos de vacaciones. Lo cierto es que esta información no ha sido una sorpresa porque hace tan solo unos días, Aitana daba unas declaraciones en su concierto de Vigo que hicieron sospechar que su historia de amor había llegado a su fin. "Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada. No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a ser para siempre", dijo entre lágrimas.