Miguel Frigenti habla de Álex Guita, novio de Adara: "Me escribía muchísimo, me llamaba 'tigrecito'"

Miguel Frigenti ha acudido al plató de 'Socialité Club' para hablar de su relación con Adara Molinero, con quien mantuvo en el pasado una amistad

El colaborador de televisión ha opinado de Álex Ghita, el actual novio de Adara con el que hablaba por Instagram

Miguel Frigenti ha acudido este martes al plató de 'Socialité Club' - el programa del corazón de Divinity que se emite de lunes a viernes de 20:00 a 21:00 - para hablar de muchos de los temas de actualidad. Además de criticar a la familia Campos, hablar de la actitud de Anabel Pantoja u opinar de los movimientos de Sofía Cristo - que no le parece buena persona -, el colaborador de televisión ha contado todo lo que sabe sobre Álex Ghita, actual novio de Adara.

El colaborador de televisión ha comenzado diciendo que el entrenador no le gusta "nada" porque no le da "buen rollo". "A mí este chico me escribía muchísimo, muy insistente con entrenarme, ser mi entrenador. Un día fui a entrenar con él y no volví porque no me gustaba. Ha pasado de mandarme lengüitas por Instagram y llamarme 'tigrecito' a bloquearme en redes sociales", ha contado sobre el contacto que tuvo con él en el pasado.

Esta corta relación se cortó cuando Miguel Frigenti rompió su amistad con Adara Molinero. Ambos discutieron cuando la madre de Adara entró en 'Gran Hermano DÚO' y el colaborador, que asegura no la atacó, defendió el concurso de Ivanna. "Ella me llamó traidor, me bloqueó y hasta el día de hoy. Me la encontré en la fiesta de 'Supervivientes', me miró y quitó la mirada", ha comentado sobre le fin de esa relación de amistad. Fue en ese momento cuando Álex Ghita también dejó de seguir a Miguel Frigenti en redes sociales, algo que le parece un gesto "un poco infantil".

Miguel Frigenti manda un cariñoso mensaje a Adara tras el fin de su amistad

El colaborador, emocionado porque recuerda los momentos buenos que vivió con Adara, le ha mandado un mensaje mirando a cámara. "No entendí lo que hiciste, la verdad. Siempre te he querido un montón y me siento un poco decepcionado y no fue necesario lo que hiciste. Espero que te vaya muy bien con Álex, yo aquí estoy si quieres algo. Me quedo con lo bueno, un besito", ha dicho dirigiéndose a la exconcursante de 'Supervivientes' y de 'Gran Hermano'.