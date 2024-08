Jonan Wiergo da por rota su relación de amistad con Adara Molinero: "Aquí se acabó"

En apenas ocho años, Adara Molinero puede presumir de tener uno de los historiales televisivos más fructíferos. Desde que saltase a la fama en el año 2016, gracias a su participación en la edición de anónimos de ‘Gran Hermano’, la madrileña de treinta y un años acumula ya seis realities a sus espaldas, atesorando una importante victoria en ‘Gran Hermano VIP 7’. Un periplo que ha trascurrido de forma paralela a su vida personal y sentimental , y cuya última parada ha sido ‘ Supervivientes All Stars ’, de donde resultaba ser la primera expulsada. En las últimas horas hemos conocido una importante novedad en relación a la concursante. En ' Socialité Club ' hemos podido conocer que ha roto su amistad con Jonan Wiergo. Te contamos los detalles.

Adara ha protagonizado titulares en los últimos días, y varios de ellos a cuenta de lo que han hablado de ella en el formato de corazón que emitimos en Divinity de lunes a viernes a las 20:00 nombres como Miguel Frigenti o Pol Badía sobre su actual pareja, Álex Guita . Y ahora, como ha explicado la reportera Lía Román desde el plató, Molinero ha decidido cortar lazos con dos de los que hasta hace poco eran considerados de sus mejores amigos, dejando de seguir en Instagram a Jonan Wiergo y Julen de la Guerra , con quien participó en 'Secret Story'. Wiergo fue "uña y carne" con ella durante su paso por 'Supervivientes' el año pasado, y la defendió en los debates y galas tras su paso por el 'All Stars'.

Jonan prefiere evitar no pronunciarse, aunque Román ha apuntado, tras hablar con él, que "está flipando" con lo sucedido. De hecho, fue hace unas horas, y vía X (antes Twitter) cómo el influencer valenciano se enteró de lo que había sucedido. "¿No habría sido mejor que me llamase o me escribiera por WhatsApp por semejante gilipollez antes que darme unfollow como una niña de 13 años?", se preguntaba en un tuit el fundador de Wakame. Descubre todos los detalles dando 'play' al vídeo que encabeza esta noticia.