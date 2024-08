El verano es, entre otras muchas cosas, sinónimo de competiciones deportivas. Llevamos días hablando de las distintas gestas que están consiguiendo deportistas de todo el mundo en París, durante la presente edición de los Juegos Olímpicos . Son muchas las disciplinas en las que se esta haciendo historia en la capital francesa. Pero lo cierto es que no había que desplazarse tan lejos para dejarse deleitar con el talento deportivo en su máximo esplendor. ¡Podemos disfrutar de él desde 'Socialité Club'! El formato de corazón que Divinity emite en tira diaria de lunes a viernes a las 20:00 horas , cuenta con una tricampeona de España entre sus filas: ¡nuestra reportera Lía Román!

Durante el programa de hoy, nuestro presentador, Antonio Santana ha revelado, acompañado de Román en plató, que había llegado a la redacción un material "un poco sensible". "Me estás asustando", ha confesado ella. Antonio ha dado paso al vídeo. Y entonces, acostumbrados como estábamos a ver el talento de Lía frente a las cámaras, como reportera y presentadora, nos hemos llevado una sorpresa mayúscula. ¡De niña era también una experta gimnasta de rítmica! En las imágenes, se puede ver cómo interpretaba una serie de rutinas y ejercicios siendo una niña pequeña en distintas competiciones. "Me emociono y todo", ha confesado al verse a sí misma.