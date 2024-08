Ayoub Ghadfa, plata en los Juegos Olímpicos de París, se sincera sobre el bullying que sufrió

Ahora, el deportista ha afirmado en 'Socialité Club' estar "muy orgulloso del trabajo y sacrificio que ha tenido resultado". Aunque reconoce que todo competidor "quiere ganar el oro", es consciente de que ha hecho "un buen torneo" y de que ha cumplido su sueño, "ir a las Olimpiadas y ganar una medalla ". Sin embargo, ha confesado a Antonio Santana que la ha dejado en el coche : "Se lo han llevado, me lo han aparcado", ha contado, razón por la que no ha podido enseñarla en directo.

Ayoub, de ascendencia marroquí, nació en Marbella en diciembre de 1998. Como consecuencia del bullying al que tuvo que enfrentarse desde muy joven, tomó la decisión de apuntarse a clases de kickboxing para poder defenderse. "Son momentos que no molan, cosas que no te gusta que te hagan, pero yo he motivado a todos los niños que sufren de bullying y demás a que no hagan caso, sigan entrenando fuerte y sigan su sueño porque los sueños se cumplen si eres constante", ha explicado ahora sobre sus duros momentos vividos.