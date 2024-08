‘Bollo’, el pegadizo tema con el que 'Socialité Club' repasa los mejores momentos de Raquel Bollo

"Yo sé que ves solo 'La Bollo', que me he metido en mil embrollos, crees que soy una vividora y estoy todo el día en Cantora", comienzan rezando sus versos. Conservando los originales del tema que representó a España en el pasado festival de Eurovisión, continúa: "Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo", continúa: "Amo montarme en mis yates, colarme en los Goya y conciertos. Si voy a la tele soy un mueble, si vendo ropa la devuelven, si salgo y se me hace de día, a 'La Bollo' la lapidan".