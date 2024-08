Así suena 'La Borreguina', la canción que repasa las últimas polémicas de Carmen Borrego

A las 20:30 de este 20 de agosto, Antonio Santana presentaba una de las canciones del verano en la sección ‘Los 40 socialiteros’. Bajo el título La Borreguina, inspirado en ‘La Bikina’ de Luis Miguel, el programa ha relatado lo último de la vida de la colaboradora de Telecinco con frases como: “ Solitaria camina la Borrego, la prensa se pone a murmurar . Dicen que tiene una pena, dicen que tiene papada y se hizo operar(...). Las revistas la deben retocar. Habla cobrando o no cuenta ná y con su nuera Paola la tiene tomá. Borreguina tiene pena y dolor. La potota no ve a su nieto. Alejandra y Terelu la defienden, con su hijo no puede ni hablar. Dice que viste de Merca y Cartier” ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia!

Es por ello que ‘aprovechando’ su protagonismo mediático, ‘Socialité Club’ -como lo ha hecho ahora con Carmen Borrego-, escribía unas líneas para componer una canción sobre su vida actual: “Yo soy una Campos, yo soy una estrella, voy a ser abuela y he ganado tela en mi juventud (…). Ahora ya no tengo ni para comprar porras y en las exclusivas ya no pagan tanto, esto no lo aguanto, que alguien me socorra”.