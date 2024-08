Cristian, el hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun, toma postura en el conflicto familiar

A través de su cuenta de Instagram, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ hacía saltar las alarmas y advertía de la actitud de Jiménez con su hija , a la que consideraba que estaba manipulada por “el ser”, tal y como le llamó en ese momento para no pronunciar su nombre completo.

Desde entonces, los protagonistas no han dudado en pronunciarse tanto en redes sociales como en los diferentes programas de Telecinco. La última en hacerlo fue Sofía Suescun para dar las gracias por todas las muestras de cariño que había recibido entonces. “No sé ni por donde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento muy desagradables por parte de mi madre , basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites”, dijo.

Ahora, siete días después, Galdeano ha vuelto a acudir a sus redes sociales para emitir un último comunicado sobre cómo se siente tras esta polémica con su familia: “Mi único interés en todo este asunto es el bienestar de mi hija, así, por lo que a mí respecta, no tengo la más mínima intención de emprender acciones legales en su contra. Además de lo anterior, dado que la situación resulta dolorosa y complicada, ruego respeto para todas las partes ”.

El pasado 19 de agosto, ‘Socialité Club’ contactaba con Rubén Torres, quién ha concursado con Kiko Jiménez en la última edición de ‘Supervivientes’, que sembraba la duda sobre un posible montaje de la familia ya que consideraba que “les gustaba mucho la televisión”: “Entiendo la parte de Kiko que tener a una suegra, que encima Maite que es intensa, tenerla siempre en casa tiene que quemar. Vivir con su suegra no debe ser fácil y ella es intensa desde las siete de la mañana. Tiene que ser duro. Me posiciono más con Kiko pero no entiendo como Sofía consiente que denuncien a su madre”.