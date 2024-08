Encarni Manfredi se sincera sobre la relación con su hija Patricia, de 'GH': "La echo de menos"

Encarni Manfredi y su hija, Patricia Ledesma, también han tenido una complicada relación familiar

"Si no es feliz conmigo, ¿por qué tengo que obligarla a estar conmigo?"

A raíz del enfrentamiento familiar entre Sofía Suescun y Maite Galdeano, 'Socialité Club' ha hablado con Encarni Manfredi, madre de Patricia Ledesma, participante de la tercera edición de 'Gran Hermano'. Ellas también mantuvieron una complicada relación madre e hija que acabó rompiéndose hace ya unos años. Una situación muy dolorosa y por la que sigue sufriendo a día de hoy.

Aunque no han querido entrar en detalles sobre su relación con su hija, Encarni ha dejado entrever que la relación sigue en el mismo punto que hace años, pero que ambas han preferido guardar silencio. A diferencia de lo que están haciendo Maite y Sofía, Encarni y Patricia han decidido que lo mejor es mantener la distancia y no hablar. "No voy a ganar dinero con un tema que ha sido lo más doloroso de mi vida. Estamos bien porque somos personas civilizadas que han decidido que la relación que teníamos no era la adecuada y era, a lo mejor, tóxica. Ella es feliz por su lado y ella por el suyo".

Sin embargo, aunque parece haber asumido esta situación eso no significa que no tenga presente a su hija. "Echo de menos a Patricia y a mis nietos más. Me ha costado muchos años de mentalizarme y quiero que mi hija sea feliz. Si no es feliz conmigo, ¿por qué tengo que obligarla a estar conmigo?", ha zanjado Encarni.

Los consejos de Encarni Manfredi a Sofía y Maite

Ella mejor que nadie sabe por lo que están pasando Maite y Sofía y por eso, al igual que la prima de Maite, ha querido analizar la situación que están viviendo. Encarni ha querido opinar sobre esta guerra familiar y ha puntualizado que ella nunca llegó al extremo que ha llegado Maite. "Yo quiero que mis hijas sean felices. A mí mis hijas jamás me han dado nada, yo las he ayudado siempre", ha dicho Encarni, que ha asegurado que no está de parte de nadie ya que ambas tienen parte de culpa en lo que está ocurriendo. "La relación de estas dos personas es tóxica. Si su madre está mal ella está fomentando que esté peor. La madre hace cosas horrorosas pero la hija también. Le ha permitido todo".

En cuanto al papel que está jugando Kiko, aunque cree que ha aguantado mucho, igual que todos los demás novios de Sofía, él es diferente a los anteriores porque sabe manejar los hilos. "Cuando vino de 'Supervivientes' se le vio lo manipulador que era. A lo mejor se han unido una serie de circunstancias que han desembocado en esto".

