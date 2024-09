Marisol Galdón habla de su nuevo trabajo en una plataforma de contenidos para adultos: "No sé que tarifas cobrar"

Marisol Galdón mandaba un preocupante mensaje en redes sociales hace dos meses tras quedarse sin trabajo

Días después, la comunicadora reaparecía en 'Socialité Club' para hablar sobre su complicada situación personal

De Mónica Cervera a Paco Porras: famosos que pasan del estrellato a la indigencia

El pasado 1 de agosto, ‘Socialité Club’ -el programa de las tardes del corazón de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00h a 21:00h-, tuvo como invitada a uno de los rostros más conocidos del periodismo de nuestro país: Marisol Galdón. La comunicadora reaparecía en el programa de María Verdoy completamente desencajada tras llevar más de un año sin trabajo en el medio. En su intervención, la comunicadora aprovechaba para pedir trabajo, tras estar angustiada con los gastos mínimos para poder vivir. Ahora, meses después de este llamamiento lo ha conseguido. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para conocerlo!

La última y preocupante intervención de Marisol Galdón

“Perdonad, pero estoy en un punto de esos en que, salvo los pájaros, las estrellas o alguna música que todavía me emociona, no le encuentro sentido a mi vida. Al bucle existencial que me atiborra de hartazgo. He agotado mi resiliencia”, fue el preocupante mensaje que escribía la comunicadora horas antes de su primera intervención en ‘Socialité Club’.

Fue días después cuando la periodista reaparecía en televisión para contar, en primera persona, los motivos que le habían llevado a escribir esas líneas. “No me han dejado hacer mucho en los medios, colaborar mucho pero hacer poco. Por ser mujer libre me he encontrado obstáculos, si no estas con un grupo mediático fuerte lo tienes complicado. Hoy en día cualquier zopenco puede hacer un programa de televisión y lo peor es que las televisiones públicas malgasten el dinero”.

Además, desvelaba que se encontraba en la más absoluta precariedad, en todos los sentidos de su vida: “En los medios llevo sin estar activa desde el año pasado pero bueno, como te digo, somos muchas las mujeres maduras que vivimos en una precariedad, vivo en una precariedad absoluta. No es aquello de decir, tía te dedicas a otra cosa. Y cuando lo haces bien pero no te contratan piensas, ¿qué pasa?”.

La vida actual de Marisol Galdón

Meses después de su desconcertante reaparición televisiva, la comunicadora ha conectado con 'Socialité Club' para desvelar los motivos que le han llevado a tomar la decisión de abrirse una cuenta para adultos. “Me he abierto una cuenta en una plataforma como cualquier otra, pero ahí tus fans te apoyan y puedes monetizar. Colgué fotos sexys. Quién me iba a decir que con 62 años me iban a encontrar así”.