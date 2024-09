Fani Carbajo destapa sus mensajes con Álex Ghita, ex de Adara Molinero, en 'Socialité Club': "Quería..."

'Socialité Club' emite su penúltimo programa en Divinity con una invitada de lujo: Fani Carbajo

La creadora de contenido ha destapado una conversación con Álex Ghita, expareja de Adara Molinero

Adara Molinero habla con 'Socialité Club' tras su ruptura con Álex Ghita: "Si es bisexual..."

El pasado 4 de septiembre de 2024, se sentaba en el plató de 'Socialité Club' -el programa de las tardes del corazón de Divinity, que se emite de lunes a viernes de 20:00h a 21:00h-, uno de los hombres más buscados del momento: Álex Ghita, expareja de Adara Molinero. El entrenador personal de famosos reaparecía por primera vez en un plató de televisión para contestar, entre otros, a Miguel Frigenti, quién le había cuestionado su orientación sexual en el pasado. Ahora, en el penúltimo programa de María Verdoy y Antonio Santana, ha acudido al plató una de las influencers que más veces ha visitado el espacio: Fani Carbajo, que está a punto de dar a luz a su hija Victoria. ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia!

El revelador mensaje de Álex Ghita a Fani Carbajo

Desde que Álex Ghita comenzara su relación con Adara Molinero, a lo largo del tiempo en el que han estado juntos se ha cuestionado las intenciones del entrenador personal. Rostros como Miguel Frigenti, colaborador de programas de Telecinco, desvelaba que le habría escrito en varias ocasiones para entrenarle llamándole "tigrecito". Un mote que le hacía pensar su orientación sexual, a pesar de estar con una mujer en ese momento.

Es por ello que el joven no dudaba en acudir al programa para defenderse de las acusaciones: "Desde que le dí al botón de no seguir a Adara, me he desentendido, a veces se está feliz separados. Tengo la conciencia tranquila de cómo he respetado a Adara y sigo respetándola. Somos incompatibles de carácter. Escribo a chicos, a chicas... lo mío es un trabajo profesional. Escribo a todo el mundo".

Además, no dudaba en reivindicar que no entendía que, en pleno siglo XXI, se siguiera hablando sobre estos asuntos como algo extraño: "Me hace gracia que lo diga Frigenti y que se atrubuya algo a lo personal cuando mi interés era profesional hacia Frigenti. Me gusta dar cariño a todos los que entreno".

Ahora, ha sido Fani Carbajo la que, en el plató de 'Socialité Club', la que ha dado su opinión sobre el entrenador personal, que le habría escrito en el pasado. "Ayer vi la entrevista y nos metimos a ver el Instagram". Fue entonces cuando se dio cuenta que Ghita le escribió en el pasado para entrenarla: "¿Quieres que te lleve la preparación física este año?”.