'Socialité Club' | Programa completo, en vídeo (19/08/24)

Miguel Frigenti, examigo de Adara Molinero, ha estado presente en el 50 programa de 'Socialité Club' para hablar sobre la posible ruptura entre la influencer y el entrenador de celebrities. Tras los rumores, Lia Román se ha puesto en contacto con el protagonista, que ha aclarado qué hay de cierto en los rumores. "He hablado con él, en un principio no me quería aceptar que habían roto y yo confirmaría que sí. Tenían un viaje pendiente al que no van a ir. Ha dicho que no está confirmando nada. Tenemos la conversación", ha dicho antes de dar paso a las declaraciones de Ghita.