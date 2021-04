Kıvanç Tatlıtuğ rompe la promesa que le hizo a su madre

En los últimos días el actor no ha parado de ser noticia. Además de este gesto solidario, el intérprete turco ocupaba hace unos días los titulares por, supuestamente, haber roto una importante promesa a su madre. Y es que, después de varios años de no montar en moto tras un accidente que tuvo en 2013, habría sucumbido a una de sus grandes pasiones y habría adquirido un vehículo por unas 350.000 liras turcas y habría salido a montar, rompiendo así la promesa que le hizo a su madre de no volver a conducir motocicletas.