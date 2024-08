Kerem Bürsin vuelve a Divinity con el estreno de 'Quiéreme siempre', el lunes a las 22:00 horas

Ha llegado el día que tanto esperabas. Kerem Bürsin regresa a Divinity con su último gran éxito, 'Quiéreme siempre' ('Ya Çok Seversen') , la última comedia romántica que ha protagonizado en Turquía y en la que comparte protagonismo con la exitosa actriz Hafsanur Sancaktutan, a la que ya habíamos visto en Gülperi: todo por mis hijos. El próximo lunes 19 de agosto a las 22:00 horas , no puedes perderte el gran estreno de esta ficción que lo tiene todo y que se va a convertir en una de tus favoritas a partir de la próxima semana. Apunta bien la fecha y la hora porque no te lo puedes (ni quieres) perder.

Escrita por Kübra Sülün (guionista también de 'Dulce venganza' o 'Mi mentira más dulce'), y dirigida por Ali Bilgin (‘Stiletto Vendetta’) y Beste Sultan Kasapogullari (‘Hayat: Amor sin palabras’), 'Quiéreme siempre', que se estrenó en Turquía en julio de 2023, nos trae de vuelta a nuestro actor turco favorito con una comedia romántica que promete repetir el éxito cosechado por 'Love is in the air', el fenómeno turco que le encumbró, lanzó su carrera fuera de su país natal y le convirtió en una estrella internacional.