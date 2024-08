Capítulo 3, temporada 1 de 'Quiéreme siempre'

A pesar de lo que su padre ha dejado escrito en el testamento, Ateş no se ve con la capacidad ni con las ganas de tomar las riendas de la gestión familiar ni empresarial que su padre le dejó antes de morir. La situación es muy delicada. El empresario lleva años alejado de su familia y no conoce a sus tres hermanos de los que le han dejado la custodia. Son unos desconocidos y no quiere asumir la responsabilidad de hacerse cargo de ellos.