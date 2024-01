İsmail Ege Şaşmaz ha sido padre. El actor y su mujer, Hande Unal, que contrajeron matrimonio en julio de 2021, han dado la bienvenida a su primera hija en común, una niña a la que han puesto de nombre Azra. Aunque apenas han trascendido datos sobre el nacimiento y la pareja aún no ha presentado a su bebé a través de las redes sociales, los medios turcos han confirmado que tanto la pequeña como la madre están en perfecto estado de salud.

Muy discretos con su vida privada, la pareja ha vivido el embarazo en la más estricta intimidad. Era pocos días antes de su segundo aniversario de boda cuando la mujer del actor, al que los espectadores de Divinity recuerdan por su papel de Barış Erdoğan en 'Zeynep, buscando a su padre' y sus participaciones en 'Love is in the air' y 'Hayat: amor sin palabras', confirmaba la noticia con una imagen en la que se apreciaba su incipiente barriguita.