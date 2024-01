Hande Erçel se tiñe de pelirroja y sus seguidores la comparan con Elçin Sangu, de 'Te alquilo mi amor'

Aunque no ha trascendido si el cambio ha sido por motivos de trabajo o por expreso deseo de la actriz, lo cierto es que el impactante look no ha dejado indiferente a ninguno de sus más de 31 millones de seguidores en Instagram. El post en el que ha mostrado al mundo su nueva imagen acumula ya casi tres millones de 'me gusta' y tiene miles de comentarios, entre ellos el de Bige Önal y Neslihan Yeldan, quienes daban vida a Selin Atakan y Aydan Bolat en 'Love is in the air'. "Me encanta", le ha escrito la que fuera su suegra en la inolvidable serie. Y aunque son muchos los que le han dedicado comentarios positivos alabando lo bien que le sienta o lo hermosa que está, hay algunos a los que no le terminad de convencer este nuevo color de pelo y le piden a la actriz que vuelva a su color natural.